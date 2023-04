Crash Team Rumble, abbiamo provato la beta del brawler multiplayer di Activision

In occasione della closed beta riservata agli utenti che hanno effettuato il preorder del gioco, abbiamo provato Crash Team Rumble per alcune ore ed ecco le nostre impressioni.

Ebbene, il lancio di Crash Team Rumble, fissato al prossimo giugno su PlayStation e Xbox, segna il passo successivo di questa nuova avventura: l'apertura della serie a spin-off che vadano a esplorare generi differenti rispetto all'azione piattaformica per cui il buffo peramele è diventato famoso; nella fattispecie un picchiaduro a base multiplayer per frenetiche partite quattro-contro-quattro.

Contenuti e personaggi

Crash Team Rumble, la schermata di selezione del personaggio

Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, Crash Team Rumble è un picchiaduro tridimensionale che riprende i meccanismi tipici della serie Crash Bandicoot e, in particolare, il gameplay solido e rifinito di cui abbiamo parlato nella recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time, per metterli al servizio di un'esperienza in multiplayer competitivo in cui due squadre da quattro giocatori si scontrano all'interno di diversi scenari con l'obiettivo di raggiungere un determinato punteggio.

La versione di test include un'unica modalità (pur disponibile in diverse varianti, fra tutorial e allenamento con i bot) in cui bisogna raccogliere e depositare per primi duemila mele, all'interno di tre differenti mappe (Ultima Spiaggia, Canyon Calamitoso e Torri Tiki) e con cinque personaggi selezionabili, due dei quali da sbloccare portando a termine alcune semplici missioni: Crash, Tawna, Dingodile, Coco e il Dr. Neo Cortex.

Come nei MOBA, esistono diverse classi che stabiliscono le caratteristiche di base di ogni eroe o cattivo, divisi in questo caso fra marcatori, difensori e potenziatori. I primi (Crash e Tawna) sono specializzati nella raccolta e nel deposito delle mele, mentre i difensori (Dingodile) si pongono come i classici tank che assorbono colpi e possono svolgere la funzione di argine rispetto a determinate zone (le banche, spesso), mentre i potenziatori (Coco e Cortex) sono agili e sfuggenti, specializzati nell'attivazione dei cristalli.

L'impianto della beta, ad ogni modo, si pone solo come un assaggio iniziale rispetto a quella che sarà la versione completa del gioco, che gli sviluppatori di Toys for Bob si sono impegnati ad arricchire progressivamente con nuovi contenuti. "Al lancio di Crash Team Rumble saranno disponibili tanti altri eroi, cattivi, abilità, mappe, poteri, modalità e tanti modi per sfruttare strategicamente le piattaforme", si legge nell'annuncio di apertura.