Resident Evil 3, il cosplay di Jill Valentine da narga_lifestream è molto fedele

Jill Valentine rivive nel cosplay realizzato da narga_lifestream, che rende decisamente giustizia alla coraggiosa protagonista di Resident Evil 3, ritratta in maniera davvero fedele dalla modella russa.

Come sappiamo, la serie di Resident Evil ha totalizzato vendite per ben 131 milioni di copie e Jill si pone senz'altro come uno dei personaggi più rappresentativi della saga, impegnata a sfuggire al terribile Nemesis fra le strade di Raccoon City.

"Ecco la mia nuova versione del cosplay di Jill Valentine, stavolta da Resident Evil 3", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram. "Sì, sembra piuttosto casual ma in realtà la maggior parte dei pezzi del costume sono stati creati da zero."

"Devo dire inoltre che sono super felice di come l'atmosfera di queste foto sia venuta fuori: il filtro ciano riesce a rendere tutto molto più cinematografico!"