Baldur's Gate 3: vendite a 5,2 milioni di copie su Steam, secondo l'ambasciata belga in Cina

In base a quella che può essere tranquillamente definita la fonte più strana vista finora per ottenere dati di vendita sui videogiochi, sembra che Baldur's Gate 3 abbia venduto 5,2 milioni di copie finora su Steam, dopo circa due settimane rispetto alla data d'uscita.

Il dato proviene nientemeno che dall'ambasciata del Belgio in Cina, in base a quanto riferito da varie fonti online e visibile anche attraverso il sito cinese Weibo.com, nel quale leggiamo che l'ambasciata in questione avrebbe pubblicizzato il lancio di Baldur's Gate 3 e i suoi straordinari risultati.

Nel report leggiamo che, con dati aggiornati al 16 agosto 2023, Baldur's Gate ha venduto "5,2 milioni di copie su PC attraverso la piattaforma Steam, con più di 870.000 utenti e un 94,3% di recensioni positive da parte degli utenti.