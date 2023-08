Ghostbusters su PS5: la nuova demo in Unreal Engine 5 da Sony ed Epic Games è impressionante

In occasione del SIGGRAPH 2023, Sony Pictures Entertainment ha collaborato con Epic Games per presentare una nuova demo tecnica incentrata su Ghostbusters e costruita su Unreal Engine 5, per dimostrare ancora una volta le grandi potenzialità tecniche del motore grafico su PS5.

Si tratta solo di una demo tecnica, dunque non c'è dietro un vero e proprio progetto di gioco, ma serve se non altro a dare un'idea di dove potrebbe arrivare un nuovo videogioco su Ghostbusters costruito in Unreal Engine 5 su PS5, con una grafica davvero impressionante.

Il video è più che altro un cortometraggio, e il taglio cinematografico adottato rende anche difficile ancorarlo in qualche modo al mondo dei videogiochi, ma quello che conta qui è soprattutto valutare la qualità grafica raggiunta.