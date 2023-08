Overwatch 2: il director risponde alle tante recensioni negative su Steam

Overwatch 2 è finito sotto il fuoco del review bombing da parte degli utenti su Steam, in una maniera decisamente pesante, tanto da spingere il director a rispondere a questo attacco all'interno di un post sul blog ufficiale che tratta di varie questioni inerenti il gioco.

Aaron Keller, il director di Overwatch 2, ha menzionato la massa di recensioni negative identificandola proprio come review bombing, ovvero come un'azione coordinata di vari giocatori per minare la reputazione del gioco: "Abbiamo effettuato il lancio su Steam la scorsa settimana, e sebbene finire sotto un review bombing non sia un'esperienza piacevole, è stato fantastico vedere nuovi giocatori entrare in Overwatch 2 per la prima volta", ha scritto Keller.

"Il nostro obiettivo con Overwatch 2 è stato di rendere il gioco più accessibile che mai per più persone di prima", ha aggiunto il director, spiegando in questo modo anche alcune modifiche effettuate nel nuovo capitolo rispetto al precedente.