Bungie starebbe lavorando a un MOBA con nome in codice 'Gummy Bears'

Bungie sta da tempo assumendo per un nuovo progetto non ancora annunciato, che per alcune fonti vicine alla questione sarebbe un MOBA, identificato attualmente con il nome in codice "Gummy Bears", ovvero "orsetti gommosi".

A riportare la questione è il sito The Game Post, che cita "fonti" non meglio identificate ma che sembrano vicine al progetto in questione. Dopo Destiny 2, e oltre ovviamente al già annunciato Marathon, ci sarebbe dunque anche questo strategico multiplayer in arena, che potrebbe avere delle caratteristiche molto peculiari.

Secondo almeno una delle fonti in questione, la caratterizzazione sarebbe tendente al "carino e colorato", mentre un'altra ha riferito di uno stile grafico tipo "neon", anche se la questione non risulta molto chiara. Il nome in codice, in questo caso, avrebbe effettivamente un riscontro anche nello stile generale adottato.