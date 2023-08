Embracer Group cancellerà altri giochi e chiuderà altri team per tagliare i costi

Embracer Group non ha ancora finito con la ristrutturazione e sembra aver intenzione di cancellare altri giochi e chiudere ulteriori team per far quadrare i conti al meglio e tagliare gli enormi costi risultanti dalla sua struttura gigantesca.

Come riportato nei documenti ufficiali della compagnia, contenente vari dati finanziari relativi al trimestre dell'anno fiscale, sembra che il gruppo abbia in programma altre possibili cancellazioni di progetti e chiusure di studi. Parte di questa ristrutturazione sarebbe dovuta al mancato accordo da 2 miliardi di dollari, che come è emerso in seguito era legato a una partnership con l'Arabia Saudita.