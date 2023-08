Twitter: Elon Musk vuole rimuovere la possibilità di bloccare utenti, scatta la polemica

Con il solito piglio autoritario con cui ha anche deciso il cambio di nome da Twitter a X , Musk ha riferito di voler rimuovere la funzionalità di blocco, considerandola un'opzione che "non ha senso", a detta del magnate. "Il blocco verrà eliminato come funzione, ad eccezione dei messaggi diretti", ha riferito Musk, aggiungendo appunto che, secondo lui, l'opzione "non ha senso", a differenza però di quanto pensano moltissimi altri utenti.

Sotto il controllo di Elon Musk , Twitter (o meglio X) continua a far discutere gli utenti in maniera particolarmente accesa: l'ultima novità su questo fronte è la volontà manifesta di togliere la possibilità di bloccare gli utenti .

Le reazioni degli utenti

La decisione ha già scatenato un'enorme quantità di reazioni avverse a questa iniziativa. Anche sul fronte delle personalità videoludiche, abbiamo visto sollevarsi subito una notevole rivolta: "Se fosse vero, non potrei raccomandare di continuare una qualsiasi forma di comunicazione da parte degli sviluppatori su questa piattaforma", ha detto ad esempio Griffin Bennet, global social media lead di Bungie.



Qualcuno, come Hassan Khan nel messaggio qui sopra, ha fatto notare come la rimozione del blocco renderebbe l'app X inutilizzabile su App Store e Play Store, in base al TOS stabilito per il software, che dovrebbe prevedere la possibilità di bloccare utenti tossici nel servizio.

Da notare anche la battuta di Daniel Ahmad in proposito, che rispondendo alla comunicazione riportata da Shinobi602 ha riferito "questo è l'11 settembre per Hideki Kamiya".



La questione, che sarà probabilmente venuta in mente a molti giocatori che seguono il designer di PlatinumGames sui social, si riferisce al fatto che Kamiya ha un'enorme passione per bloccare le persone su Twitter, tendendo ad utilizzare la funzione contro qualsiasi persona non gli vada particolarmente a genio.