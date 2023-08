Honkai: Star Rail, la migliore build per Kafka, Light Cone, Relic e team

Facciamo una panoramica delle migliori build per Kakfa, il nuovo personaggio 5 stelle di classe The Nihility di Honkai: Star Rail.

Sin dal lancio di Honkai: Star Rail uno dei personaggi più attesi dai giocatori era senza dubbio Kafka, che è finalmente arrivata con la versione 1.2 del gioco. Si tratta di una combattente cinque stelle di classe Nihility di elemento Lightining molto particolare, in quanto specializzata nell'applicare i DoT (abilità Damage over Time, ovvero che arrecano danni nel tempo) e far "esplodere a comando" quelli inflitti dai compagni di squadra. In questa guida faremo una panoramica delle caratteristiche di questo personaggio e quali sono i Light Cone, Relic e statistiche ideali per realizzare la build migliore per Kafka.

Come funzionano i DoT in Honkai: Star Rail? Come accennato in apertura Kafka è un personaggio specializzato nell'applicare i DoT e attivare quelli dei compagni. Infatti, tramite la Skill e la Ultimate attiva immediatamente qualsiasi DoT applicato su un nemico da un compagno. Va da sé, che il modo migliore per impiegare questo personaggio è sfruttando le caratteristiche dei DoT e affiancandola a personaggi che si basano su questa particolare fonte di danni. Per questo motivo è bene fare una veloce panoramica su questa meccanica. In Honkai: Star Rail ci sono attualmente quattro tipi di DoT principali: Bleed (fisico), Burn (fuoco), Shock (elettro) e Wind Shear (vento) e di base infliggono danni ogni volta che inizia il turno dell'avversario colpito. Frozen (ghiaccio), Entanglement (Quantum) non sono invece considerati DoT. Ci sono due modi per applicare i DoT: tramite abilità offensive e gli effetti di Light Cone specifici che causano questi status alterati oppure quando si attiva il Weakness Break (ovvero si svuota la barra di resistenza dei nemici). Nel primo caso i danni dipendono fondamentalmente dalle caratteristiche dell'abilità o dell'equipaggiamento che li ha causati (solitamente scalano sull'ATK, ma non è una regola fissa). Per quanto riguarda i DoT da Weakness Break, invece scalano sempre sulla statistiche ATK e Break Effect, con i danni che variano anche in base al massimo livello di Toughness del nemico (ovvero quanti danni deve ricevere prima di attivare un Weakness Break). Un altro importante fattore da tenere in considerazione è che i danni da DoT non possono causare danni critici. Per questo motivo Crit Rate e Crit DMG sono statistiche completamente inutili nel loro caso. Infine, tenete in considerazione che i DoT da abilità/equipaggiamento e quelli da Weakness Break sono considerati differenti e indipendenti anche se appartenenti allo stesso tipo. Nell'immagine qui sopra ad esempio vediamo un nemico afflitto da tre differenti DoT Shock, uno applicato da Kafka, uno da Serval e il terzo causato da un Weakness Break.

Panoramica abilità e priorità dei Trace NB: ogni volta che parleremo di valori e statistiche di Skill, Ultimate, Talenti e così via ci riferiremo sempre a quelli dei Trace sviluppati al livello più alto senza bonus degli Eidolon, in modo da dare un'idea del potenziale del personaggio al massimo del suo potenziale. Fatte queste premesse sui DoT è tempo di fare una panoramica del kit di Kafka e per farlo partiremo dalla Skill. Questa abilità infligge il 160% dell'ATK di Kafka a un nemico e il 60% ai nemici adiacenti. Se il bersaglio principale dell'attacco e afflitto da dei DoT, questi vengono subito attivati e infliggono il 75% del loro danno originale. In pratica, un avversario subirà sia i danni dell'abilità di Kafka più quelli di ogni DoT applicato, il che è fondamentalmente il motivo per cui questo personaggio ha una sinergia fenomenale con personaggi in grado di causare in modo consistente dei DoT come Sampo e Luka. La Ultimate di Kafka bersaglia tutti gli avversari in campo con una potenza pari all'80% dell'ATK del personaggio, uno scaling non particolarmente elevato, ma sono gli effetti aggiuntivi a fare la differenza. Infatti, tutti i nemici colpiti hanno il 100% di probabilità base (non influenzata dal livello del Trace) di subire Shock, che infligge per due turni danni pari al 290% dell'ATK di Kafka, e subiscono immediatamente il 100% dei danni originali di questo DoT. Se già questo attacco di per sé è fenomenale, lo diventa ancora di più grazie alla bonus ability "Torture", grazie alla quale la Ultimate attiva immediatamente i danni anche di tutti gli altri DoT applicati ai nemici colpiti dai compagni. Tramite il Talent, Kafka esegue un attacco follow-up quando un alleato usa un attacco base, infliggendo il 140% del suo ATK al nemico bersagliato. Inoltre c'è il 100% di probabilità base di infliggere Shock, con le caratteristiche di questo DoT che sono identiche a quello della Ultimate. Completa il kit la Technique, grazie alla quale Kafka a inizio scontro attacca immediatamente tutti i nemici causando danni pari al 50% del suo ATK e inoltre ha il 100% di probabilità base di applicare lo status Shock, con i danni di questo DoT che anche in questo caso sono pari a quello della Ultimate. Grazie alla passiva "Thorns", le probabilità di infliggere Shock con la Ultimate, l'attacco follow-up e la Technique di Kafka aumentano del 30%. Tenendo in conto anche il 18% di Effect Hit Rate ottenuto tramite i Trace, significa che Kafka ha circa un 90% di probabilità di applicare i suoi Shock anche contro i nemici con le resistenze più alte e di conseguenza serve un investimento davvero minimo in Effect Hit Rate per arrivare al 100% assoluto (ne parleremo in maniera più approfondita in seguito). La terza e ultima abilità bonus è "Plunder" che ricarica Kafka di 5 punti di energia ogni volta che un nemico afflitto da Shock viene sconfitto da un qualsiasi personaggio nel team. Per quanto riguarda la priorità dei Trace da sviluppare, vi suggeriamo di investire sulla Ultimate e la Skill, che sono le fonti principali di danno di Kafka. Far salire di livello di Talent è utile ma non essenziale, mentre l'attacco base finisce in fondo alla lista visto che in condizioni ottimali non lo utilizzerete quasi mai.

I migliori Light Cone per Kafka Il Light Cone migliore per Kafka è senza ombra di dubbio il cinque stelle "Patience Is All You Need" disponibile esclusivamente nei banner evento. Nello specifico oltre a offrire un DMG bonus del 24%, ogni volta che l'utilizzatore lancia un qualsiasi attacco ne aumenta la SPD 4,8%, un bonus cumulabile fino a tre volte (per un totale di 14,4%). Ma non è finita qui, in quanto il Light Cone può applicare anche lo status Erode che danneggia il bersaglio a ogni turno per danni pari a un 60% dell'ATK dell'utilizzatore. Ci sono tuttavia delle alternative valide e molto più accessibili tra i Light Cone a 4 Stelle. La migliore a nostro avviso è il "Good Night and Sleep Well", che aumenta i danni inflitti del portatore del 12% per ogni debuff applicato su un avversario (fino a un massimo di 36%), inclusi i DoT. In alternativa vi consigliamo il "Fermata", che aumenta il Break Effect del 16% e, se un nemico è affetto da Shock o Wind Shear, i danni del 16%, inclusi i DoT. In particolare questo Light Cone si può ottenere tramite lo shop del Forgotten Hall e gli Echo of War, quindi non è difficile potenziarlo al massimo incrementandone così gli effetti. Infine, Hoyoverse ha confermato che nella versione 1.3 verrà aggiunto un nuovo Light Cone 5 stelle per i personaggi di classe Nihility nello shop di Herta del Simulated Universe, che presumiamo potrebbe rivelarsi un'alternativa molto valida per Kafka, dunque se non avete fretta magari potreste attendere il prossimo aggiornamento.

Le migliori Relic per Kafka e statistiche consigliate, quanto Effect Hit Rate serve? Parlando di Relic, in attesa di set con vantaggi specifici per i DoT, la scelta migliore per Kafka è senza dubbio rappresentata da quattro pezzi di "Band of Sizzling Thunder". Il bonus da due pezzi aumenta i danni di elemento Lightinig del 10%, mentre quello da quattro incrementa la statistica ATK del 20% per un turno quando l'utilizzatore usa la sua Skill. Entrambi bonus molto utili per questo personaggio. Un'alternativa meno efficiente ma comunque valida consiste nell'usare un mix di due pezzi di "Musketeer's Wild Wheat", che offrono un bonus fisso del 12% all'ATK, e "Messenger's Holovisor", che aumentano del 6% la SPD. Passando ai Planar Ornament, al momento c'è un solo set davvero valido, ovvero lo "Space Sealing Station", che offre un +12% all'ATK, un bonus che raddoppia qualora l'utilizzatore abbia una SPD pari o superiore a 120, un requisito facilmente raggiungibile. Per quanto riguarda le statistiche principali, dato che i DoT non possono causare danni critici, statistiche come Crit Rate / DMG sono sostanzialmente molto meno rilevanti rispetto all'ATK. Inoltre è consigliabile pompare quanto più possibile la SPD, in modo tale che Kafka possa agire, attivare i DoT e ricaricare il suo attacco follow-up con maggiore frequenza, incrementando di conseguenza il suo potenziale offensivo. Non è necessaria invece una Rope con Energy Regeneration Rate, visto che tra gli attacchi follow-up, Skill e la passiva Pluder, Kafka ottiene dei buoni quantitativi di Energia sufficienti per scagliare con regolarità la sua Ultimate. Ricapitolando ecco gli attributi principali per i Relic che vi suggeriamo: Chest: ATK%

Feet: SPD

Sphere: Lighting DMG Boost

Rope: ATK% Per le statistiche secondarie dei Relic, puntate ad aumentare ulteriormente SPD e ATK%. Inoltre qualche punto di Break Effect (che potenzia i DoT applicati con il Weakness Break) ed Effect Hit Rate male non fanno. Infine, seppur non della massima priorità, Crit Rate/ DMG non sono del tutto inutili, visto che incrementano comunque i danni del personaggio all'infuori dei DoT. Per quanto riguarda l'Effect Hit Rate, tenendo in considerazione il bonus del 18% ottenuto con i Trace e la passiva "Thorns" in linea di massima vi serve solo un 10% aggiuntivo per applicare i DoT di Kafka con praticamente il 100% di probabilità anche contro i nemici con resistenze. Tuttavia vi servirà qualche punto in più nel caso decidiate di usare il Light Cone "Patience Is All You Need" e/o se sbloccherete il primo bonus degli Eidolon: gli effetti aggiuntivi dati da questi due elementi infatti non beneficiano del bonus di "Thorns" e dunque servirebbe un Effect Hit Rate superiore, circa un 66% incluso il 18% garantito dai Trace, per avere la certezza matematica di attivarli. Va detto in ogni caso che anche contro i nemici più resistenti le probabilità di attivazione sono comunque alte quindi a nostro avviso non conviene andare oltre al 10% di Effect Hit Rate con le statistiche secondarie dei Relic, visto che altrimenti sacrifichereste attributi importanti come SPD e ATK. Infine, se preferite una build più classica basata più sui colpi critici e meno sui DoT (che è comunque valida, seppur non ottimale) utilizzate un chest con Crit Rate / DMG e date priorità a queste statistiche per gli attributi secondari.