Persona 5 Royal: l'offerta Amazon porta il gioco al prezzo minimo storico per PS5 e Xbox Series X

L'estate 2023 è densa di uscite ma se per caso preferite aspettare ad acquistare i nuovi giochi e siete in cerca di qualcosa a un prezzo interessante e che sappia farvi divertire per tante ore, non dovete andare oltre. Tramite un'offerta Amazon è possibile acquistare Persona 5 Royal per PS5 con uno sconto del 64%. La versione Xbox Series X propone uno sconto inferiore, ovvero del 50%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato è 59.99€. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Persona 5 Royal, ricordiamo, include la traduzione italiana, fondamentale per molti giocatori considerando la quantità di testi presenti nel gioco. Nel caso non lo conosciate, Persona 5 Royal è un gioco di ruolo a turni di SEGA e Atlus, capolavoro delle due compagnie uscito originariamente su PS3. La versione Royale include anche nuovi contenuti di gioco, come 40 oggetti scaricabili, un personaggio aggiuntivo e un intero semestre extra. Alla base del gameplay vi è la cattura delle Personae, esseri che possiamo utilizzare per combattere.