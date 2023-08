Call of Duty: Treyarch perde David Vonderhaar, design director di vari capitoli

In precedenza, il designer era entrato in Activision nel 1996 come senior online manager fino al 2000. In seguito è passato a Intuit e poi GameSpy, per poi passare a Treyarch e tornare quindi all'interno di Activision Blizzard quando questa ha acquisito il team in questione.

Avendo passato 18 anni all'interno di Treyarch, Vonderhaar è uno degli sviluppatori veterani del team, in particolare dedicato alla serie Call of Duty negli anni a partire dal 2004, data in cui ha iniziato a lavorare su tale franchise.

Il mondo di Call of Duty registra una perdita importante oggi, con l'uscita di scena di David Vonderhaar da Treyarch , il design director di vari capitoli della serie che ha deciso di cambiare prospettiva e imbarcarsi in una nuova avventura su un progetto non ancora annunciato.

Una lunga carriera su Call of Duty

In questi 18 anni, Vonderhaar ha preso parte allo sviluppo di 8 Call of Duty, a partire dal "vecchio" Call of Duty 2: Big Red One. "Grazie alla community di Call of Duty per la vostra passione e l'entusiasmo.



Quell'energia ha alimentato la nostra determinazione come studio e individui, sarò sempre grato per l'opportunità di interagire con così tanti di voi direttamente online e di persona. Questa energia sarà sempre una parte importante di me", ha affermato Vonderhaar in un messaggio rivolto ai colleghi e ai giocatori di Call of Duty.

Il lavoro più recente del designer e di Treyarch in generale è la modalità Zombie di Call of Duty: Modern Warfare III, annunciata proprio ieri e destinata a presentare delle novità grazie a una mappa open world e una struttura in stile "estrazione".