Xbox Series X in versione custom Armored Cored 6 presentata da Microsoft

Purtroppo, questa versione di Xbox Series X non potrà essere acquistata sul mercato, perché verrà distribuita in quantità molto limitate solo attraverso un concorso indetto da Microsoft, i cui vincitori potranno ottenere tale console speciale.

Microsoft ha annunciato una particolare versione custom di Xbox Series X dedicata ad Armored Core 6: Fires of Rubicon , visibile nell'immagine qui sopra e decisamente interessante dal punto di vista estetico, soprattutto per quanto riguarda la voluminosa confezione a forma di cassa.

Un concorso per vincerla

Per partecipare al concorso, è necessario rispondere al tweet riportato qui sotto e segnalare gli hashtag riportati, il tutto entro il primo settembre 2023, con tutte le regole che sono visibili a questo indirizzo. La cosa sembra sia valida anche dalle nostre parti e nella maggior parte dei paesi del mondo.



Ovviamente, non sarà semplice essere estratti per ottenere la console, ma tentare non nuoce di certo. Stranamente, proprio mentre si avvicina il lancio di Starfield, Microsoft ha deciso di promuovere un'iniziativa legata ad Armored Core 6, ma questo non fa che rimarcare lo straordinario periodo in cui ci troviamo, dal punto di vista delle uscite videoludiche.

Per quanto riguarda il lancio del nuovo gioco FromSoftware, ricordiamo che è fissato per il 25 agosto 2023. Proprio oggi ne abbiamo visto un video gameplay sul multiplayer PvP 1v1 e 3v3, mentre ricordiamo anche la nostra recente intervista a director e producer.