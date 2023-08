FIFA 23 in prova gratuita su Steam a metà agosto 2023: vediamo per quanto tempo

EA Sports ha reso disponibile FIFA 23 in formato gratuito durante il fine settimana. Già al momento della scrittura è possibile accedere a costo zero al gioco di calcio tramite Steam: la promozione dura due giorni e al termine di questi non sarà possibile proseguire, ma i salvataggi rimarranno a disposizione nel caso nel quale vogliate comprare il gioco.

FIFA 23 su Steam è inoltre in sconto al prezzo di 14,79€ nella versione standard e al prezzo di 35,99€ per la versione Ultimate Edition. Entrambe le promozione dureranno fino al 21 agosto 2023. Il gioco è anche incluso con EA Play che costa 3.99€ al mese.