Call of Duty: Modern Warfare III non sarà l'ultimo della serie Modern Warfare, è solo l'inizio

Call of Duty: Modern Warfare 3 (numero arabo) è stato la conclusione della serie Modern Warfare nel 2011. Call of Duty: Modern Warfare III (numero romano) sarà quindi la fine della versione moderna di MW? Secondo quanto indicato da Activision, no.

In un'intervista con The Washington Post, il Narrative Director di Call of Duty Brian Bloom ha affermato che la serie reboot di Modern Warfare ha ancora molte storie e personaggi da raccontare, sebbene siano già stati pubblicati tre giochi.