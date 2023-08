Chiude lo store di Xbox 360: l'industria videoludica ha ancora problemi con la preservazione dei giochi

Passano gli anni ma sembra che l'industria videoludica continui ad avere problemi con la preservazione dei videogiochi nel tempo, visto che anche in questo caso a farne le spese saranno alcuni titoli destinati probabilmente a scomparire definitivamente, essendo rimasti al di fuori della retrocompatibilità e senza versioni aggiornate per le console successive. È una questione che sembra specifica del medium videogioco, visto che per quanto riguarda altri mezzi di comunicazione risulta decisamente più facile trovare archivi e copie conservate in vario modo per consentire la fruizione in maniera costante. Non è più del tutto vero nemmeno questo, in effetti, visto che la distribuzione digitale, paradossalmente, può anche causare dei buchi neri "artificiali" che impediscono di recuperare determinati titoli, se questi non sono gestiti in maniera ottimale sul fronte della distribuzione e preservazione dei diritti correlati.

Tuttavia, il problema pare molto più evidente per quanto riguarda i videogiochi. Qualche tempo fa era emersa una situazione del tutto simile con la chiusura degli eShop Nintendo e anche con l'intenzione manifestata da Sony di chiudere gli store PS3 e PSP. Il caso dello store di Xbox 360 è parzialmente mitigato dal buon lavoro eseguito da Microsoft sulla retrocompatibilità, che di fatto ha ridotto notevolmente la quantità di giochi potenzialmente persi con questa eventualità. La lista degli oltre 220 titoli Xbox 360 che potrebbero perdersi completamente comprende infatti anche numerosi giochi che sono però stati ripubblicati in versione Xbox One, dunque non è del tutto corretto sostenere che il problema riguardi tale quantità di giochi, essendo molto più ristretto, ma resta comunque un problema. La questione fa discutere soprattutto perché, tecnicamente, il supporto digitale dovrebbe favorire una preservazione dei videogiochi, e non il contrario.