Honkai: Star Rail, la build migliore per Blade, team, Relic e Light Cone

Fortunatamente siete nel posto giusto: in questo articolo faremo una panoramica delle caratteristiche di questo personaggio e quali Light Cone, Relic e statistiche scegliere per realizzare la build migliore per Blade.

L'update 1.2 di Honkai: Star Rail ha dato il benvenuto a Blade , un nuovo personaggio 5 stelle di classe Destruction ed elemento Wind, pensato appositamente per chi ama vivere sul filo del rasoio. Infatti le sue abilità ruotano tutte intorno al sacrificare i suoi stessi HP e subire quanti più attacchi possibili in cambio di una potenza maggiore, il che significa che senza il giusto setup il rischio di finire al tappeto è molto alto.

Come abbiamo visto, gli HP di Blade tendono a prosciugarsi in fretta, ma fortunatamente ha una serie di passive bonus che permettono di mitigare questo aspetto negativo. Nello specifico "Vita Infinita" incrementa le cure ricevute del 20% se la barra della salute è pari o inferiore alla metà, mentre "Neverending Deaths" fa recuperare a Blade il 5% + 100 dei punti salute massimi dopo aver inflitto un weakness break con l'attacco base potenziato. L'altra abilità bonus è "Cyclone of Destruction" che aumenta del 20% i danni dell'attacco follow-up del suo Talent.

La Skill di Blade consuma il 30% degli HP del personaggio. In cambio ottiene lo status "Hellscape" che per tre turni aumenta i danni complessivi di ben il 40% e migliora le caratteristiche del suo attacco base. Utilizzare la Skill non fa terminare il turno del personaggio, che dunque successivamente può eseguire subito un colpo base. La durata di questo buff è relativamente lunga e fondamentalmente significa che Blade ha bisogno di consumare un solo Skill Point ogni tre turni. Ciò lo rende fondamentalmente l'unico DPS di Honkai: Star Rail che allo stato attuale agisce anche come batteria da Skill Point piuttosto che prosciugarli, un aspetto assolutamente da non trascurare.

Blade è un personaggio di tipo Wind appartenente al path The Destruction. A differenza di altri DPS che solitamente fanno affidamento sulla statistica ATK, questa unità invece beneficia maggiormente da un elevato quantitativo di HP , dato che tutte i suoi attacchi scalano maggiormente su questo attributo. Come accennato in apertura, il suo kit infatti ruota tutto intorno al subire quanti più colpi possibili e sacrificare i suoi stessi punti salute in cambio di attacchi potenziati e bonus ai danni complessivi, il tutto mitigato da una serie di passive che permettono al personaggio di recuperare salute più facilmente.

NB : ogni volta che parleremo di valori e statistiche di Skill, Ultimate, Talenti e così via ci riferiremo sempre a quelli dei Trace sviluppati al massimo senza bonus degli Eidolon, in modo da dare un'idea del potenziale del personaggio al massimo del suo potenziale.

I migliori Light Cone per Blade

A mani basse il miglior Light Cone per Blade è il cinque stelle "The Unreachable Side", che fondamentalmente è realizzato su misura per questo personaggio. Infatti, aumenta il CRIT rate e gli HP del portatore del 18%, entrambe statistiche molto utili per il suo kit, e inoltre quando viene colpito o consuma i suoi stessi punti salute, i suoi danni complessivi aumentano del 24%, con l'effetto che viene resettato ogni volta che attacca.

I Light Cone 5 stelle chiaramente non sono alla portata di tutti ma esistono fortunatamente delle alternative molto più accessibili. Non molte purtroppo, visto che buona parte dei Light Cone del path The Destruction tendono a offrire bonus all'ATK, generalmente utili ma non nel caso di Blade, visto che sfrutta solo marginalmente questa statistica. Per questo motivo a nostro avviso l'opzione migliore è il "A Secret Vow". Aumenta i danni complessivi del portatore del 20%, con questo bonus che raddoppia qualora il bersaglio che attacca ha una percentuale di HP superiore alla sua. Si tratta di un Light Cone ottimo per Blade, visto che solitamente la sua salute oscillerà sempre tra il 30% e il 50% nelle situazioni ottimali.

Sorprendentemente troviamo un'alternativa molto valida tra i Light Cone a tre stelle, ovvero il "Mutual Demise", che aumenta il CRIT rate del portatore del 12% (24% una volta potenziato al massimo), quando i suoi HP sono sotto l'80%, un prerequisito estremamente semplice da soddisfare con Blade.

Meno interessante, ma comunque degno di menzione il "Under the Blue Sky". Si tratta di un Light Cone 4 stelle che aumenta l'ATK del portatore del 16%, un bonus utile ma non troppo visto quanto detto in precedenza. Ben più interessante il secondo effetto, che aumenta il CRIT rate del 12% per tre turni ogni volta che l'utilizzatore elimina un nemico.

Se tutte le alternative qui sopra non sono alla vostra portata o non fanno al caso vostro, potrebbe valere la pena acquistare il "On the Fall of an Aeon" dall'Herta's Shop con i punti del Simulated Universe. Aumenta dell'8% l'attacco dell'utilizzatore ogni volta che attacca (fino a un massimo del 32%) e inoltre ogni volta che causa un weakness break ottiene un incremento dei danni complessivi del 12% per 2 turni.