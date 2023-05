Honkai: Star Rail, la migliore build per Sushang, team, Light Cone e Relic

Sushang è un DPS di tipo Physical del path The Hunt e dunque è specializzata nel massacrare bersagli singoli. Dalla sua vanta un kit con abilità con scaling offensivi ottimi, meccaniche che le permettono di ottenere buff a SPD (velocità) e ATK, nonché l'enorme vantaggio di agire per più turni di fila.

Honkai: Star Rail è un gioco free-to-play con meccaniche gacha, ma anche chi non vuole spendere un euro può comunque mettere insieme team perfetti per completare ogni singola attività del gioco. In tal senso Sushang è un personaggio molto accessibile e un DPS che ha poco o nulla da invidiare ai ben più rari ed esosi personaggi 5 stelle. In questa guida faremo una panoramica delle sue caratteristiche e vi spiegheremo quali sono a nostro avviso i Light Cone, i set di Relic e le statistiche ideali per ottenere la migliore build possibile per questo personaggio.

Panoramica abilità e priorità dei Trace

Per fare una panoramica delle caratteristiche di Sushang è bene iniziare dalla sua Skill. Questo attacco colpisce un singolo nemico con un scaling base del 105% dell'ATK del personaggio e inoltre ha il 33% di eseguire un colpo aggiuntivo al termine dell'animazione, chiamato "Sword Stance", che infligge un ulteriore 50% dell'ATK. Se il bersaglio ha subito un "weakness break" (ovvero la sua barra della resistenza è stata svuotata completamente) le probabilità di mandare a segno uno "Sword Stance" diventano del 100%. Tenete a mente questa meccanica, in quanto torneremo a parlarne anche in seguito.

Attivando la Ultimate, Sushang scaglia su un singolo bersaglio un pennuto gigante arrabbiato (come nell'immagine in testa all'articolo) che infligge danni pari al 192% dell'ATK del personaggio. Oltre ad avere uno scaling offensivo ottimo, quest'abilità elargisce una serie di bonus davvero utili. Il primo è che il turno di Sushang avanza del 100%, in pratica può agire subito dopo. Questo significa che in una condizione ideale può agire tre volte di fila. Ad esempio, nello scenario migliore possibile si potrebbe concatenare Skill > Ultimate > Skill. Ma non è finita qui, perché per i successivi due turni il personaggio ottiene un bonus all'ATK del 18% e quando usa la sua Skill ha altre due chance di attivare degli "Sword Stance" extra, che infliggono un 50% del danno originale.

Il Talent non fa altro che aumentare ulteriormente la frequenza con cui agisce in battaglia. Infatti, ogni volta che un nemico subisce un Weakenss Break, anche quando non è Sushang a innescarlo, ottiene un buff alla SPD del 15% per due turni.

Già così abbiamo un kit di tutto rispetto, ma le cose migliorano ulteriormente sbloccando le Bonus Ability dei Trace. In particolare, "Riposte" aumenta i danni inflitti da tutti gli "Sword Stance" del 2% ogni volta che ne manda a segno uno (fino a un bonus massimo del 20%), mentre "Vanquisher" fa avanzare il turno di Sushang del 15% dopo aver usato una Skill o l'attacco base se c'è almeno un nemico in campo che ha subito un "weakness break".

Il punto debole di Sushang, paradossalmente, è proprio la frequenza con cui agisce, che portano questa unità a prosciugare rapidamente gli Skill Point della squadra. Tale problema viene largamente sopperito dal primo bonus degli Eidolon, "Cutting With Ease", che rigenera uno Skill Point ogni volta che il personaggio usa una Skill su un nemico che ha subito "weakness break".

Sempre rimanendo in tema di bonus degli Eidolon, tra quelli più utili segnaliamo anche il quarto, "Cleave With Heart", che aumenta la statistica Break Effect del 40%, e l'ultimo, "Dwell Like Water", grazie al quale è possibile ottenere fino a due stack del bonus alla SPD del Talent e uno viene offerto dalla casa all'inizio di ogni battaglia.

Ora che abbiamo fatto una panoramica delle caratteristiche di Sushang possiamo parlare della priorità dello sviluppo dei Trace. Considerando quanto detto in precedenza vale la pena investire quanto più possibile sull'Ultimate, seguita da Skill e Talent. Se siete a corto di risorse potete mettere in secondo piano l'attacco Standard, visto che in condizioni favorevoli lo userete il meno possibile.