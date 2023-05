Honkai: Star Rail, la build migliore per March 7th, team, Light Cone e Relic

March 7th sfrutta l'elemento Ice e fa parte del path The Preservation , ovvero la classe di Honkai: Star Rail specializzata nel proteggere i compagni di squadra dagli attacchi avversari. Pur non spiccando particolarmente quanto a potenziale offensivo, questo personaggio può elargire scudi, rimuovere debuff e persino congelare gli avversari, risultando un'alleata valida in molti scenari.

Honkai: Star Rail mette a disposizione dei giocatori una serie di personaggi completamente gratuiti, che spesso vengono sottovalutati rispetto a quelli a 4 stelle dei banner perché "regalati" da Hoyoverse. Niente di più sbagliato, ad esempio March 7th con i giusti Light Cone, Relic e team può rivelarsi un'unità valida sia per affrontare le missioni principali che tutte le attività secondarie del gioco. Ecco i nostri consigli per ottenere la build migliore per questo personaggio.

Panoramica abilità e priorità dei Trace

NB: ogni volta che parleremo di valori e statistiche di Skill, Ultimate, Talenti e così via ci riferiremo sempre a quelli dei Trace sviluppati a Liv. 9, ovvero il massimo (ver. 1.x di Honkai: Star Rail) senza bonus degli Eidolon, in modo da dare un'idea del potenziale del personaggio una volta sviluppato.

Per fare una panoramica delle peculiarità di March 7th è bene partire dalla sua Skill, su cui ruota buona parte del suo kit. All'attivazione crea uno scudo in grado di assorbire fino al 55,1 % della DEF (difesa) + 717,25 per un alleato che due turni. Pompando questa statistica è possibile dunque aumentare la resistenza delle barriere e renderle abbastanza efficaci da mitigare anche gli attacchi più forti dei boss. A tal proposito vi suggeriamo di sbloccare il prima possibile i bonus passivi dei Trace "Purify", che rimuove un debuff da un alleato quando usa questa abilità, e "Reinforce", che prolunga la durata degli scudi di un turno.

C'è tuttavia un altro effetto della Skill da tenere in considerazione: se l'alleato protetto dallo scudo di March 7th ha il 30% o più dei suo HP massimi, aumentano di molto le probabilità che venga preso di mira dagli avversari. Ciò potrebbe rivelarsi sconveniente in alcuni casi e conveniente in altri. Ad esempio, elargendo una barriera a Clara o al Trailblazer di elemento Fire potrete enfatizzare le loro abilità da tank aiutandoli ad attirare le attenzioni nemiche.

Quando un alleato protetto da uno scudo (anche quelli non creati dalla Skill) viene attaccato si attiva il Talent, con March 7th che esegue immediatamente un contrattacco che infligge danni pari al 93,75% del suo ATK per un massimo di due volte per turno. I danni non sono particolarmente elevati, anche perché l'ideale sarebbe trascurare questa statistica per alzare quanto più possibile la DEF, ma si sommano al totale e inoltre questa passiva si rivela utile per sgonfiare la barra della resistenza dei bersagli deboli all'elemento Ice e ricaricare velocemente l'energia.

La Ultimate di March 7th colpisce tutti i bersagli in campo con una potenza pari al 142,5% dell'ATK del personaggio e ha una probabilità di base del 50% di applicare lo status Frozen (congelamento) per un turno. Gli avversari in questo stato non possono agire e subiscono danni aggiuntivi che scalano sulla statistica ATK dell'arciera. Anche in questo caso non aspettatevi danni particolarmente elevati, ma la possibilità di congelare gli avversari è utilissima in praticamente ogni situazione. A tal proposito vale la pena menzionare la bonus ability dei Trace "Ice Spell" che aumenta le probabilità di raffreddare i bollenti spiriti dei nemici di un ulteriore 15%.

I bonus degli Eidolon di March 7th sono utili, ma assolutamente non indispensabili, per quanto probabilmente ne sbloccherete sicuramente qualcuno nel tempo dato che il personaggio è disponibile in tutti i banner di Honkai: Star Rail. Vale la pena menzionare il primo, che rigenera 6 punti energia ogni volta che congela un nemico con la sua Ultimate, e il sesto, che rigenera il 4% + 106 degli HP di un alleato ad ogni turno se protetto da uno scudo creato dalla Skill, trasformando March 7th in una sorta di healer, ma tenete presente che le cure elargite in questo modo da sole non bastano di certo a sostenere la squadra negli scontri contro i boss.

Per quanto riguarda la priorità di sviluppo dei Trace, è bene concentrarsi in primo luogo sulla Skill per aumentare la resistenza delle barriere, con tutto il resto che passa in secondo piano se siete a corto di materiali, dato che il focus del kit di March 7th è quello di difendere la squadra piuttosto che arrecare danni.