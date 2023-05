Fallout: Tim Cain ha spiegato perché ha lasciato la serie, pur essendone uno dei padri

Tim Cain, uno degli autori originali del primo Fallout, ha spiegato il motivo che lo ha portato a lasciare la serie, nonostante il grande successo del primo capitolo. Attualmente Cain è impiegato in Obsidian Entertainment, in cui dirige la serie The Outer Worlds.

Quando il primo Fallout fu lanciato, nell'ormai lontano 1997, ottenne un successo inatteso, anche per Interplay, l'editore di allora, lanciando quella che attualmente è una delle più celebri serie di giochi di ruolo sul mercato, di cui Bethesda sta pianificando il quinto capitolo.

Sul suo canale YouTube, una vera e propria miniera di informazioni, Cain ha voluto condividere la storia del suo abbandono di Fallout 2 nelle prime fasi di sviluppo. I motivi che lo convinsero a lasciare furono in realtà diversi. Il primo fu la prospettiva di altre settimane di crunch per riuscire a rispettare le scadenze del seguito, oltre all'attribuzione di maggiori responsabilità che non voleva avere.

Altro fatto determinante fu la decisione di affidare a un fornitore terzo il compito di disegnare l'artwork di copertina di Fallout 2 senza la sua autorizzazione. Cain lo prese come la dimostrazione che qualcuno voleva minare la sua autorità sul progetto, nonostante il suo ruolo centrale nel successo dell'originale.

Infine ci fu la questione dei bonus. Nonostante il successo superiore alle aspettative, nonostante il suo ruolo nello stesso, a Cain e al resto del team fu dato molto meno di quanto previsto. Brian Fargo gli disse che la riduzione "lo avrebbe incoraggiato a fare meglio la volta successiva," ossia con Fallout 2. Sì, lo incoraggiò così tanto che Cain se ne andò dalla compagnia, portandosi dietro altri talenti.

Interessante il fatto che attualmente sia Fargo, con la sua inXile, sia Cain, con Obsidian, siano parte della famiglia degli Xbox Game Studios.