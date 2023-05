GTA 6: Kick ha già una categoria dedicata per i live stream

La piattaforma di video streaming Kick ha deciso di anticipare i tempi e ha lanciato una categoria dedicata a GTA 6, l'attesissimo gioco di Rockstar Games il cui annuncio ufficiale dovrebbe essere imminente, stando alle ultime voci di corridoio.

Del resto ormai l'esistenza del gioco è certa da anni, tra l'annuncio di Rockstar Games e l'enorme fuga di informazioni di settembre 2022.

La mossa di Kick può apparire azzardata, considerando che non ci sono certezze sull'annuncio di GTA 6. Alcuni però considerano la mossa di Kick quasi come una fuga di notizie, ossia la dimostrazione che GTA 6 sia in arrivo e che i responsabili della piattaforma ne sappiano qualcosa, tanto che Kick stessa ha usato l'immagine come un teaser, dando a intendere che qualcosa sia in arrivo.

Attualmente la categoria non sembra avere spettatori, ma questo voler anticipare i tempi appare comunque sospetto.

Per il resto vi ricordiamo che GTA 6 è in sviluppo e che si prevede una pubblicazione per l'anno fiscale 2024/2025, almeno stando a quanto detto da Take-Two.