GTA 6: nuovo riferimento in GTA Online, verificato dal materiale rubato

Un nuovo riferimento a GTA 6 è stato trovato in GTA Online, verificato dal materiale rubato qualche mese fa. Vediamo dove e perché questa volta è certo che venga da lì.

Rockstar Games ha annunciato una nuova auto sportiva per la modalità online di GTA 5, la Karin Hotring Everon. Visivamente l'auto è ispirata alla Toyota Tundra della NASCAR Camping World Truck Series 2022.

La Karin Hotring Everon è disponibile da Southern S.A. Super Autos per 1.790.000 dollari ed è stata introdotta con l'aggiornamento 1.64. Per acquistarla i giocatori devono arrivare nella top 3 in venti corse della Southern San Andreas Super Sport series.

E GTA 6? Vi starete chiedendo. Ottenuta l'auto si possono scegliere diverse livree, una delle quali è dell'eCola, con sopra lo slogan: "Looks Betters. Tastes the Same."

Marca e livrea erano già state viste nel materiale rubato di GTA 6. Il fatto che siano state utilizzate anche in GTA Online ci dice due cose. La prima è che Rockstar Games sta iniziando a disseminare indizi di GTA 6 nel vecchio capitolo, quindi che lo sviluppo è in una fase avanzatissima e non dovrebbe mancare molto per l'annuncio. La seconda è che sta usando il materiale per fare marketing, perché ovviamente sapeva che la comunità avrebbe subito individuato il riferimento al nuovo gioco.