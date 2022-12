PSVR 2: alcuni gioco saranno distribuiti sia in formato fisico, sia digitale

A quanto pare alcuni giochi per PSVR 2 saranno distribuiti sia in formato fisico, sia in formato digitale. Sony non ha mai risposto sul punto, ma il doppio canale di distribuzione, almeno per alcuni giochi, è stato confermato dalla pagina Amazon di The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution, che parla di edizione fisica.

Come notato su Reddit dall'utente hybroid, il gioco costa su Amazon esattamente quando su PS Store, ossia 49,99 dollari per la Payback Edition. La copertina, che trovate qui di seguito, è in linea con quella degli altri giochi di PS5. Cambia solo un dettaglio: è stata aggiunta un'indicazione, messa bene in evidenza, che è richiesto PSVR 2 per giocare.

La copertina dell'edizione fisica di The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution

Per il resto c'è poco da aggiungere. Della notizia saranno felici tutti quelli che collezionano giochi fisici o che non vogliono passare completamente al digitale. Del resto ormai sono diventati quasi una specie protetta (si scherza), visto che i ricavi prodotti dal mercato dei videogiochi sono fatti per la stragrande maggioranza da transazioni digitali (che comprendono vendita dei giochi, DLC, microtransazioni e altre forme di monetizzazione).