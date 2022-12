Chained Echoes: il trailer con le citazioni della stampa ci ricorda i voti altissimi ricevuti

Deck13 ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa di Chained Echoes, un gioco di ruolo giapponese che ha ricevuto dei voti davvero stellari, risultando essere uno dei migliori giochi del 2022 sia per la critica che per il pubblico.

Come tradizione per i trailer di questo genere, a sequenze di gioco vengono alternate frasi e voti estratti dalle varie recensioni. Se ancora siete indecisi sul dargli o meno una possibilità, guardate il filmato.

Per avere ulteriori dettagli, leggete la nostra recensione di Chained Echoes, in cu Christian Colli lo ha descritto come "una delle più belle sorprese del 2022: un GDR equilibrato, ricco e appassionante da cui molti sviluppatori tripla A dovrebbero prendere esempio. Allo stesso tempo, non è un titolo perfetto, e ci sono delle piccole spigolosità che tradiscono l'esperienza di Linda - e forse anche la sua grandissima passione per il genere - ma se il buongiorno si vede dal mattino, non vediamo l'ora di scoprire cosa s'inventerà in futuro. Basta che non si debbano aspettare altri sette anni."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Chained Echoes è disponibile per PC, Nintendo Switch, console Xbox e console PlayStation.