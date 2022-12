The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition: nuovo hotfix per PC migliora stabilità e modalità foto

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo hotfix per la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition che migliora la stabilità e sistema la modalità foto. Stiamo parlando di una nuova patch che si aggiunge a quella pubblicata lo scorso fine settimana.

Come già detto, l'aggiornamento rende il gioco più stabile, elimina i problemi della modalità foto, aggiunge il supporto per la lingua araba e risolve un bug che non faceva scendere il livello di tossicità di Geralt, rendono per sempre vittima della console war (si scherza).

Infine, sono state migliorate le performance su Steam Deck, per la gioia di chi ha acquistato l'hardware ibrido di Valve.

Nell'annuncio ufficiale dell'hotfix, CD Projekt Red ha fatto notare che installandolo la versione del gioco indicata sulla schermata principale rimarrà identica a quella della vecchia patch. Aspettiamoci inoltre nuovi aggiornamenti per il futuro, per sistemare gli altri problemi presenti, come ad esempio la mancanza di alcuni filmati.