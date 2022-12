Persona: annunciata la collaborazione con un'agenzia matrimoniale

Quando pensate alla serie Persona cosa vi viene subito in mente? Volete un seguito? Macché: matrimonio (in fondo sempre di catene e prigioni si parla)! Atlus ha infatti annunciato una collaborazione tra il franchise e un'agenzia matrimoniale giapponese, per organizzare cerimonie e buffet in un ambiente che ricrea la Velvet Room della serie.

L'agenzia si chiama Escrit e la collaborazione, che ha come titolo "Welcome to the Velvet Room Party!", si svolgerà tra il 3 febbraio 2023 e il 30 marzo 2023 e coinvolgerà Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal (probabilmente per come è stato arredato l'ambiente), con un buffet servito in un'are a ispirata appunto alla Velvet Room.

Quale posto migliore per sposarsi?

I biglietti costeranno 7.700 yen (tasse incluse) per i seguenti servizi: un buffet originale, servizi per i visitatori, punti per le fotografie, vendita di merchandise. Ci sono sei location per il buffet, che includono Palazzo Ducale Azabu e Lagunaveil Premier.

Attualmente le informazioni fornite non sono moltissime, ma a breve ne arriveranno altro con tanti dettagli su come rendere felice la Persona amata.