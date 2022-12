Epic Games Store: Fallout 1, 2 e Tactics sono i giochi gratis di oggi 22 dicembre 2022

Fallout, Fallout 2 e Fallout Tactics sono i giochi gratis di oggi 22 dicembre 2022 dell'Epic Games Store. Si tratta dei primi tre giochi del famosissimo franchise post apocalittico in mano a Bethesda, almeno due dei quali sono considerati dei grandi classici dei giochi di ruolo per computer, giocabilissimi ancora oggi.

Epic Games Store aveva suggerito il dono di oggi aggiungendo il simbolo del nucleare alla carta regalo del gioco misterioso, ma vista la quantità di titoli che lo condividono c'era un po' di confusione in merito. Ora sappiamo cosa nascondeva.

Per il download vi forniamo i link accanto ai titoli dei tre giochi, in modo da rendervi più facile l'operazione. Ricordate che per farli vostri dovete possedere un account dell'Epic Games Store senza limitazioni.

Fallout - (Link per riscattarlo e scaricarlo)

Hai appena scoperto il classico gioco di ruolo post-apocalittico che ha rivitalizzato l'intero genere! Il sistema S.P.E.C.I.A.L. di Fallout permette di creare personaggi incredibilmente diversi e prendere decisioni significative che faranno di te l'artefice del tuo destino. Esplora le rovine devastate di una civiltà dell'età dell'oro. Parla, muoviti furtivamente o combatti per superare mutanti, gangster e avversari robotici. Prendi le decisioni giuste o potresti essere l'ennesima vittima della Zona Contaminata...

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game - (Link per riscattarlo e scaricarlo)

Fallout 2 è il seguito del GDR di successo che ha portato il genere fuori dai dungeon e in un futuro rétro apocalittico e dinamico.

Sono trascorsi 80 lunghi anni da quando i tuoi antenati hanno attraversato la Zona Contaminata. Alla ricerca del kit di costruzione del giardino dell'Eden per salvare il tuo villaggio primitivo, la tua strada è irta di pericoli come radiazioni invalidanti, mutanti megalomani e un flusso continuo di menzogne, inganni e tradimenti. Ti verrà da chiederti se qualcosa di buono sorgerà davvero da questo nuovo mondo.

Sfruttando abilità e caratteristiche del tuo personaggio per sopravvivere, Fallout 2 ti sfiderà a resistere in un mondo post-nucleare il cui futuro avvizzisce attimo dopo attimo...

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel - (Link per riscattarlo e scaricarlo)

Tu sei l'imprevisto. C'è chi nasce dal fango, come te. Ma noi ti trasformeremo in acciaio. Imparerai a piegarti, altrimenti ti spezzerai. In questi tempi oscuri, la Confraternita (la TUA Confraternita) è tutto ciò che rimane tra la nuova fiamma della civiltà e l'irradiata Zona Contaminata.

Le tue armi non saranno meri strumenti, ma amici. Userai le tue abilità per dare ispirazione ai reietti e proteggere i deboli. Che a loro piaccia oppure no! I tuoi compagni di squadra ti saranno più cari... dei tuoi cari. E per chi riuscirà a sopravvivere, ci saranno onore, rispetto e bottino di guerra.