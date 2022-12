Epic Games Store: probabilmente già svelato il gioco gratis del 23 dicembre 2022

Nemmeno hanno fatto in tempo ad apparire i giochi gratis dell'Epic Games Store del 22 dicembre 2022, che già è stato svelato quello del 23 dicembre. Stando a quando svelato, si tratterebbe di Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG che, come il sottotitolo fa ben capire, è un gioco di ruolo hardcore in stile Fallout, con un forte focus sulle scelte del giocatore.

Proprio i primi due Fallout e Fallout Tactics sono i giochi gratis regalati oggi 22 dicembre 2022 dal negozio di Epic Games. Con Encased fanno tre giochi di ruolo hardcore regalati nel giro di tre giorni, più uno strategico. I fan del genere saranno sicuramente contenti.

Un GDR tattico e fantascientifico ambientato in uno scenario distopico, in cui potrai combattere contro nemici, esplorare la desolazione ostile, aumentare il livello del tuo personaggio e unirti a una delle fazioni di sopravvissuti tagliate fuori dal resto della società in un mondo ridotto in frantumi.

Arruolati in una delle cinque unità della CRONUS Corporation, ciascuna con le proprie caratteristiche, meccaniche e opzioni di gioco, e intraprendi un viaggio di sola andata nella Cupola per recuperare gli artefatti mentre eviti radiazioni, anomalie e un gran numero di creature con il solo scopo di attaccarti.

Comincerai dal basso, per poi diventare la forza trainante degli avvenimenti passati, presenti e futuri del disastro conosciuto come l'Incidente.

Creare, combattere, negoziare: se davvero vuoi sopravvivere avrai bisogno di tutto il tuo ingegno.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Encased.