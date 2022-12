Gran Turismo: la serie ha venduto 90 milioni di copie e festeggia oggi i 25 anni di vita

Al 16 novembre 2022 la serie Gran Turismo ha venduto più di 90 milioni di copie tra tutti i capitoli. Il dato è stato svelato dal CEO di Polyphony Digital, Kazanouri Yamauchi, in un messaggio che celebra i 25 anni del franchise, nato all'epoca della prima PlayStation e arrivato fino ai giorni nostri con il recente Gran Turismo 7.

Yamauchi: "Negli ultimi 25 anni, le vendite cumulative totali della serie hanno raggiunto oltre 90 milioni di copie al 16 novembre 2022.

E questo risultato è qualcosa che non avremmo potuto realizzare da soli.

Dietro a quel numero di 90 milioni ci sono tutte le persone dei media che hanno trasmesso il fascino di Gran Turismo ai loro lettori. Ci sono le persone di PlayStation che hanno venduto GT con passione per noi nel mondo, e c'è l'ammontare incredibile di sostegno dai rivenditori che si sono interfacciati con i nostri utenti."

Yamauchi ha anche svelato che a oggi Polyphony Digital è composta da 200 membri e che i fondatori della software house sono ancora parte dello staff, un'anomalia nell'industria dei videogiochi dove addii e avvicendamenti sono all'ordine del giorno.

Yamauchi: "Da allora il numero di colleghi ha continuato ad aumentare per oltre un quarto di secolo ed è diventato la Polyphony Digital di oggi, un'azienda con oltre 200 membri dello staff.

Non penso esistano molti franchise di videogiochi al mondo che hanno continuato per 25 anni con lo stesso titolo e con lo stesso team.

I membri fondatori dell'azienda stanno ancora lavorando in prima linea e io sono riconoscente ed orgoglioso del fatto che tutti e 200 membri del nostro staff costituiscono un team con la stessa motivazione e amore con cui l'azienda ha cominciato."

Yamauchi ha avuto anche modo di raccontare i suoi inizi, svelando che il suo obiettivo iniziale era quello di lavorare nel mondo del cinema e di aver ideato Gran Turismo nel 1992 :

"Nel1992, Gran Turismo è stato il primo progetto che ho creato tra quasi altri 100 che avevo ideato all'inizio della mia carriera in questo settore, perciò significa molto per me.

Nonostante avessi iniziato a creare videogiochi a dieci anni come passatempo, non avevo mai pensato di renderlo una carriera.

A 14 anni avevo fondato un club di produzione cinematografica che stava producendo film, quindi quando sono entrato in Sony speravo di creare prodotti visivi. Ma il dipartimento al quale mi avevano assegnato non era quello che mi aspettavo.

Era un dipartimento dove stava per iniziare la console PlayStation ed era un luogo dove Kutaragi-san stava lavorando alacremente per dare vita al concetto di PlayStation. Non era il luogo che avevo sperato, ma ripensandoci ora, si può dire che sono stato molto fortunato.

Ero affascinato dalla grafica in 3D in tempo reale che molti stavano aspettando e creavo e presentavo piani per tutti i tipi di videogiochi, non solo giochi di corse, ma GdR, giochi d'avventura, d'azione, puzzle games e altro.

Ne è seguito che Gran Turismo ha assunto la forma di un gioco di corse più fantasy nel "Motor Toon Grand Prix", diventando uno dei primi titoli 1st party di PlayStation, ma se fosse stato approvato un piano per un qualsiasi altro gioco rispetto a uno di corse, c'è una buona chance che adesso starei facendo altro al posto di Gran Turismo."

Visto che ci siete, potete anche andare a leggere la nostra recensione di Gran Turismo 7.