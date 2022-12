PS5: la line-up di esclusive del 2023 confermata finora sembra aver definitivamente abbandonato PS4

La line-up delle esclusive PS5 confermata finora per il 2023 sembra aver definitivamente abbandonato PS4, ossia è fatta quasi completamente di titoli per l'attuale generazione. A rendere l'idea in modo plastico è un'infografica, che mostra i titoli confermati per il prossimo anno, più uno ancora misterioso ma molto chiacchierato. Vediamo quali sono:

Line-up delle esclusive PS5 del 2023

Dei giochi elencati, l'unico su cui ancora si nutrono dei dubbi sulla possibilità che esca anche su PS4 è The Last of Us Factions, ma solo per il fatto che non è stato ancora presentato ufficialmente e quindi non se ne sa niente di certo (anche il nome è ancora una voce di corridoio). Gli altri sono tutti titoli che saranno giocabili solo sull'ultima arrivata della famiglia PlayStation, per la gioia di chi odia i giochi crossgen.

Da considerare inoltre che stiamo parlando sicuramente di una line-up parziale, cui potrebbero aggiungersi altri giochi nel corso dei prossimi mesi e per cui non è da escludere che ci siano dei rinvii. Il quadro attuale, comunque, mostra che il 2023 potrebbe essere il primo vero anno della generazione PS5.