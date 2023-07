Intel NUC: ASUS ottiene una licenza non esclusiva per produrre e distribuire i computer

Come vi avevamo riportato, Intel ha annunciato l'interruzione della produzione dei suoi computer compatti e aggiornabili NUC (Next Unit of Computing), ma ora ASUS si sta facendo avanti per produrre e sviluppare i futuri sistemi NUC. ASUS riceverà una licenza non esclusiva per i progetti dei NUC di Intel.

"Nel momento in cui cambiamo la nostra strategia per consentire ai partner dell'ecosistema di continuare l'innovazione e la crescita dei prodotti dei sistemi NUC, la nostra priorità è garantire una transizione senza problemi per i nostri clienti e partner", ha dichiarato Sam Gao, direttore generale di Intel Client Platform Solutions. "Non vedo l'ora che ASUS continui a fornire prodotti eccezionali e a supportare i nostri clienti dei sistemi NUC".