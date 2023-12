Amiibo di Sora per Nintendo Switch: la data di uscita è stata svelata da Nintendo

Super Smash Bros. Ultimate è arrivato alla fine della propria corsa da tempo, ma ci sono ancora alcuni strascichi. Parliamo ovviamente dei suoi Amiibo, con l'ultimo previsto per il 2024. Parliamo di Sora, il personaggio di Kingdom Hearts introdotto nel picchiaduro di Nintendo. Ora, abbiamo anche modo di scoprire la data di uscita precisa di questa statuina da collezione per Nintendo Switch: 16 febbraio 2024, perlomeno per il mercato americano.

L'informazione è infatti stata condivisa da Nintendo of America, con un breve video che mostra nel dettaglio Sora in versione Amiibo.

Questo Sora è basato sull'aspetto del personaggio nel primo Kingdom Hearts (poi ripreso in più modi e formati in altri capitoli). Utilizza inoltre il suo Keyblade base e più iconico, la Catena Regale, che ottiene all'inizio del gioco.