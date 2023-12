Calendario dell'Avvento di GameStop: le offerte del 7 dicembre sono a tema Electronic Arts

Per vedere tutte le promozioni potete fare riferimento alla pagina del Calendario dell'Avvento , nella quale ogni giorno si sbloccheranno le nuove offerte. Vediamo nel dettaglio quali sono quelle odierne disponibili per tutti gli appassionati di videogiochi.

Come ogni giorno, GameStop propone una nuova lista di prodotti in offerta con il suo Calendario dell'Avvento di dicembre 2023 . Le promozioni odierne dureranno fino alla mezzanotte e danno accesso a una serie di sconti su videogiochi e controller DualShock di PlayStation 4.

Sconti per Electronic Arts

Immortals of Aveum

Pare proprio che oggi sia la giornata di Electronic Arts, infatti sono disponibili in sconto vari suoi giochi, ad iniziare da Immortals of Aveum a soli 24.98€ in versione PS5. Il gioco d'azione in prima persona non ha avuto molta fortuna in termini commerciali, pur avendo ricevuto voti non negativi.

A seguire troviamo EA Sports FC 24, in sconto per PC, PS4, PS5, Xbox (One e Series sullo stesso disco) e Nintendo Switch. Il prezzo è 34.98€ per PC e Switch e 44.98€ per tutte le altre versioni. Infine, troviamo EA Sports UFC 5 a 44.98€ per PS5 ed EA Sports WRC per PS5 a 34.98€.

Per quanto riguarda gli accessori, sono disponibili in sconto vari controller DualShock 4 per PS4, in colore nero, blu, rosso, verde e bianco.