Call of Duty: l'errore 'i dati sono corrotti' e la richiesta di reset, Activision rassicura

Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone Stagione 1 stanno mostrando un messaggio di errore che avverte che i "dati sono corrotti o non sono stati scaricati correttamente" e dice che "devi resettare il tuo grado e i contenuti sbloccati per continuare". Non preoccupatevi, perché Activision Blizzard afferma che l'errore è esso stesso un errore.

Scorrendo i subreddit di Modern Warfare 3 e Warzone si trovano molti post di giocatori preoccupati per il messaggio di errore, ma l'account ufficiale di Call of Duty Updates su X afferma che i gradi, gli acquisti e gli sblocchi sono al sicuro nonostante il linguaggio utilizzato dal sistema di errore. Tuttavia, per poter giocare, potrebbe essere necessario resettare i "loadout, le personalizzazioni e le altre impostazioni".

"I giocatori che accedono alla Stagione 1 potrebbero vedere un messaggio di errore che indica che i loro dati sono corrotti", si legge in un tweet dell'account di supporto di Call of Duty. "Siate certi che il vostro grado, gli sblocchi e gli acquisti non andranno persi, anche se i loadout, le personalizzazioni e alcune impostazioni potrebbero essere resettate".