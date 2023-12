Call of Duty DMZ è stata abbandonata da Activision: ecco cosa accadrà alla modalità

DMZ, sviluppato da Infinity Ward, è stato pubblicato l'anno scorso come parte di Warzone 2.0 . Il suo gameplay si rifaceva a quello di Escape from Tarkov e offriva qualcosa di diverso al pacchetto di Call of Duty.

Activision ha annunciato che Call of Duty DMZ non riceverà più nuovi aggiornamenti dei contenuti e non condividerà più i progressi con le altre modalità. I contenuti non saranno eliminati, ma è in pratica stata abbandonata.

La dichiarazione completa di Activision sulla modalità DMZ

Ecco la dichiarazione completa di Activision: "Vorremmo ringraziare l'intera comunità per il supporto e il continuo feedback sulla Beta di DMZ. Infinity Ward e tutti i team di sviluppo che hanno contribuito alla creazione della DMZ sono incredibilmente orgogliosi e felici di vedere l'entusiasmo e la partecipazione che avete dimostrato dopo la sua pubblicazione, e di vedere così tanti giocatori riversarsi nella modalità MWZ di Modern Warfare III, che ha molti aspetti di gioco ispirati alla DMZ."

"A partire dal lancio della Stagione 1 della prossima settimana, i giocatori della DMZ Beta potranno continuare a giocare alla modalità attraverso la sezione Call of Duty: Warzone del COD HQ. La DMZ Beta rimarrà completamente giocabile in tutti gli attuali contenuti della DMZ, tra cui Al Mazrah, l'Isola Ashika, il Complesso Koschei, l'Edificio 21, Vondel e tutte le missioni DMZ."

"La modalità non sarà disponibile né interagirà direttamente all'interno di Modern Warfare III o Call of Duty: Warzone, il che significa che la progressione e i nuovi contenuti di Modern Warfare III o Warzone, compresi i Battle Pass o i bundle del negozio, non saranno sincronizzati o riportati in questa modalità DMZ. Inoltre, i progressi della DMZ non si applicheranno ai nuovi Pass Battaglia a partire dalla Stagione 1."

"Ci rendiamo conto che l'assenza di progressione incrociata con Modern Warfare III e Warzone può essere frustrante per alcuni giocatori, ma abbiamo ritenuto che fosse il momento di trarre tutti gli insegnamenti dalla Beta da applicare ai futuri sforzi di sviluppo per far evolvere questo stile di gioco."

"Sappiamo anche che molti giocatori si divertono ancora con questa modalità e volevamo assicurarci che tutti potessero continuare a giocare, per questo stiamo mantenendo una varietà di contenuti disponibili. In futuro, i team di sviluppo continueranno a far evolvere queste esperienze dinamiche open world. Non vediamo l'ora di condividere gli aggiornamenti quando saranno pronti."