Dragon Ball: il cosplay di Bulma di alice.loneunicorn ha già preso le vostre Sfere del Drago

Dragon Ball racconta una storia che fonde tecnologia e poteri che arrivano quasi al magico. Se da un alto abbiamo personaggi come Goku che usano la forza fisica e le loro uniche capacità per calcare la scena, da all'altro abbiamo personaggi come Bulma che devono fare tutto con la forza di volontà e con le invenzioni. Bulma non è la prima tra i guerrieri di Dragon Ball, ma anche lei ha saputo ritagliarsi il proprio spazio in vari archi narrativi, apparendo così in molte versioni. Ora, possiamo vedere il cosplay di Bulma in versione avventuriera realizzato da alice.loneunicorn.

alice.loneunicorn ci propone un ottimo cosplay di Bulma e non si dimentica di darle una bella Sfera del Drago, che sin dal primo episodio è il focus della ragazza. Tutto infatti è iniziato con la prima ricerca delle Sfere, con Bulma che sfrutta una sua invenzione - un radar per le sfere - per trovarle tutte.

Cosa ne pensate del cosplay di Bulma in versione avventuriera realizzato da alice.loneunicorn? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?