GTA 6, il primo trailer ha una data ufficiale: ecco quando sarà mostrato da Rockstar Games

Cosa vedremo esattamente in questo trailer? Ancora non lo sappiamo. Tecnicamente, ricordiamo, non è nemmeno confermato che il prossimo gioco si chiamerà GTA 6. L'unica certezza è che l'annuncio sarà un momento di grande rilevanza per il mercato videoludico, visto che solo la conferma dell'arrivo di un trailer a dicembre aveva generato oltre 300 milioni di visualizzazioni sui social, in poco tempo.

GTA 6, cosa ci hanno raccontato i rumor?

Un logo fan-made di GTA 6

Come detto, non sappiamo praticamente nulla di GTA 6 e il trailer dovrà farci scoprire la trama, l'ambientazione, i personaggi e, speriamo, il periodo di uscita. In tal senso, i rumor affermano che l'uscita è fissata per il 2025, ovvero mancano tra i 13 e i 24 mesi dall'uscita. Forse più di quanto gli appassionati speravano. Secondo le fonti, inizialmente il team sperava di essere pronto per il 2024, ma già ora ha deciso di rimandare (internamente si intende) il gioco all'anno successivo.

Altri rumor parlano poi del fatto che GTA 6 non includerà un sistema meteo avanzato, come detto da alcuni vecchi leak, non perché tali voci di corridoio fossero false, ma perché dopo qualche tentativo il team ha deciso di mettere da parte tale idea, per motivi purtroppo non noti.

Altri rumor affermano che tra i personaggi della storia vi sarà anche un bambino, una novità per Grand Theft Auto 6. Per quanto riguarda i protagonisti, si parla di due diversi personaggi, compresa una donna che sarebbe la madre di tale bambino.

Per ora però sono tutte voci di corridoio: speriamo che il trailer ci dia risposte sull'argomento. La data, ripetiamo, è il 5 dicembre: manca veramente poco.