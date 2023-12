Gubbins: la recensione del gioco di parole per iOS e Android finanziato con TikTok

Sviluppato dal piccolo team australiano Studio Folly , Gubbins è un word game in cui le parole, al posto che indovinarle come in Wordle, bisogna costruirle a partire da un gruppo casuale di lettere. Il suo modello di business, poi, è particolarmente interessante: è gratuito e non ha pubblicità ma è possibile giocare solo una partita al giorno, mentre per affrontare livelli illimitati è possibile acquistare il gioco per sette euro. Questa è una delle clausole molto particolari che ha permesso la nascita del gioco grazie a un sostanzioso finanziamento proprio da parte del divulgatore scientifico Hank Green.

Quando il New York Times ha comprato il popolarissimo gioco di parole Wordle per una cifra che supera il milione di dollari, il mondo dei word game (quei videogiochi in cui bisogna comporre o indovinare le parole) ha visto un forte incremento di interesse da parte del pubblico. Gubbins , un videogioco irriverente e colorato che appartiene a questa categoria, non solo ha colto il mondo mobile di sorpresa, ma ha anche una storia di sviluppo molto interessante con al centro uno dei creatori di contenuti più popolari di TikTok: Hank Green.

"Gli abbiamo dato una versione preliminare del gioco e lui ci ha giocato per due mesi ininterrottamente. Ci ha chiamato, ci ha dato un paio di consigli e poi ha detto 'facciamolo!'". Così è stato formalizzato l'accordo: in cambio del sostegno economico e pubblicitario di Hank (che ha fatto un paio di video promozionali per il gioco nei giorni precedenti all'uscita), Studio Folly donerà il 10% dei ricavi in beneficenza per i prossimi tre anni. Il gioco non ha pubblicità invasive, come moltissimi altri titoli mobile, e, nei giorni immediatamente successivi all'uscita, ha brevemente superato Wordle per numero di download su App Store. Il creator e divulgatore si è detto molto soddisfatto della partnership perché così è riuscito a finanziare "un bel progetto creativo di uno studio di cui condivido i valori e che aiuterà delle cause benefiche".

Come si gioca a Gubbins

L'interfaccia di Gubbins è intuitiva e facile da usare e, quando arrivano i mostriciattoli cattivi a scombinarvi le lettere, il senso di sfida del gioco aumenta piacevolmente

Gubbins è un videogioco semplice e intuitivo. La sua interfaccia è formata da un quadrato 9x9 e da otto file di lettere che possono venire presentate a chi gioca singolarmente, in coppia o in gruppi di tre. L'obiettivo è formare parole quanto più lunghe e complicate possibile con le lettere fornite e accumulare punti. Le parole possono essere composte solo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso ma questo gioco non è solo una settimana enigmistica. Tra una lettera e l'altra appariranno dei Gubbins, delle creature che amano i giochi di parole, che possono essere buoni o cattivi. I buoni potrebbero aiutarvi facendo da jolly in una parola a cui vi manca una lettera o aggiungendo -ing alla fine di un verbo (la forma inglese per l'infinito) per fare più punti, o ancora rimettendo nella zona di pesca alcune lettere posizionate male.

I Gubbins cattivi, invece, aggiungono lettere difficili in punti casuali della plancia o bloccano temporaneamente degli spazi per aumentare il livello di difficoltà. Il flusso di gioco è intuitivo e l'algoritmo che fornisce casualmente le lettere è piuttosto clemente. Non ci sono livelli di difficoltà e una volta esaurite le lettere a disposizione riceverete una cartolina da pubblicare sui social con il vostro punteggio. Giocando si sbloccano nuovi Gubbins e nuovi adesivi per decorare le cartoline in un ecosistema semplice, privo di fronzoli e piacevolmente buffo. Il problema principale di questo gioco è che bisogna conoscere l'inglese e avere un buon vocabolario perché sennò non vi verrà in mente nessuna parola con cui fare punti. Se vi sentite ferrati, invece, Gubbins è una manna non solo per imparare nuove parole (perché tentando di costruirne di nuove potreste incappare in cose di senso compiuto), ma anche per tenere allenati i muscoli celebrali che pensano in inglese e fabbricano i ragionamenti in una lingua straniera.