Grand Theft Auto 6: la nuova immagine svela la città in cui è ambientato il gioco?

Come vi abbiamo già segnalato, Rockstar Games ha finalmente svelato in modo ufficiale esattamente quando potremo vedere il primo trailer di Grand Theft Auto 6. Come è avvenuto l'annuncio, con una semplice immagine condivisa tramite i social. Potete vederla voi stessi qui sopra, in versione italiana.

Cosa possiamo notare oltre alla data del "Trailer 1"? Sullo sfondo vediamo delle palme e dei gabbiani. Questo spinge a pensare che l'ambientazione sia la già nota Vice City.

La versione verticale dell'immagine di GTA 6

Ovviamente si tratta per ora solo di una speculazione, ma l'idea è rafforzata dal fatto che Vice City è stata al centro dei rumor e dei leak di GTA 6 per lungo tempo. È facile quindi leggere in questo modo questo (potenziale) indizio condiviso da Rockstar Games.

Ovviamente esiste sempre la possibilità che la città non sia Vice City o che Grand Theft Auto 6 presenti più città, con Vice City come principale. Per ora non abbiamo conferme: dovremo attendere qualche giorno per saperne di più.