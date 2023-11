GTA 6: la data di uscita è più lontana del previsto, rumor svela per che anno

GTA 6 è uno degli argomenti principali delle community videoludiche in questi giorni e ora spunta uno dei rumor più attesi: la data di uscita del nuovo (potenziale) successo di Rockstar Games sarebbe fissata per il 2025, forse un po' più lontano di quanto i giocatori sperassero.

La fonte di questa informazione è duplice, ovvero Rockstar Universe e RockstarIntel, che hanno condiviso le informazioni tramite X come potete vedere qui sopra. Sommando quanto indicato già da Bloomberg, le fonti affermano che GTA 6 era inizialmente pianificato per il 2024, ma alla fine la compagnia ha rimandato il gioco internamente al 2025. Si afferma anche che non è strano per Rockstar Games rivedere le date di uscita.

Viene anche segnalato che nell'ottobre 2023 Sam Houser è andato a New York City per ricevere un aggiornamento sul gioco e si è incontrato con un'agenzia pubblicitaria per richiedere spazi su muri, edifici, poster e non solo. Si suppone che siano per GTA 6 e che la richiesta sarà completata entro la fine di dicembre 2023.

La fonte di Rockstar Universe avrebbe confermato già lo scorso anno che vi erano piani per annunciare GTA 6 a fine 2023, quindi sarebbe affidabile.