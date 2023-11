PS5 e PS4: aumentano le vendite di giochi ma diminuiscono quelle dei first party Sony

Per quanto riguarda il software, il periodo in questione ha fatto registrare un incremento nelle vendite di giochi PS5 e PS4 in generale, che hanno raggiunto 67,6 milioni di copie nei tre mesi da luglio a settembre 2023, ovvero un aumento di 5,1 milioni rispetto a quanto è stato fatto registrare nel medesimo periodo dell'anno precedente (62,5 milioni).

Dai medesimi documenti abbiamo saputo che le PS5 distribuite in tutto il mondo sono ora a quota 46,6 milioni di unità , con 4,9 milioni che sono state distribuite nel corso del trimestre in questione, concluso il 30 settembre 2023.

Tra i dati pubblicati nelle ore scorse da Sony e riguardanti la chiusura del trimestre fiscale arrivano anche quelli relativi alle vendite di videogiochi , che a quanto pare sono aumentate in generale per PS5 e PS4 , mentre sono diminuite quelle dei first party di PlayStation Studios.

Calo nei giochi PlayStation Studios

Tuttavia, Sony ha registrato anche un forte calo nelle vendite dei giochi first party prodotti da PlayStation Studios: 4,7 milioni di copie vendute sul totale di software sono giochi sviluppati dai team Sony, ovvero quasi 2 milioni di copie in meno rispetto a quanto era stato registrato per l'anno precedente, che nel medesimo periodo aveva visto 6,6 milioni di copie di titoli first party venduti.

Questo calo è dovuto soprattutto all'assenza di titoli di grosso calibro da parte di PlayStation Studios nel trimestre preso in esame. Da notare, inoltre, che aumenta la differenza tra le vendite di giochi in formato fisico e in digitale.

I giochi in formato digitale sono la maggioranza, coprendo ora il 67% del totale, con un tasso incrementato del 4% rispetto a quanto era stato registrato nello stesso trimestre dell'anno scorso.