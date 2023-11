Mario Kart 8 Deluxe, l'update 3.0.0 elimina una odiata strategia per vincere facilmente

Mario Kart 8 Deluxe ha ricevuto un nuovo aggiornamento e una delle novità più interessanti è una modifica che elimina una strategia usata da alcuni giocatori per vincere facilmente. Parliamo della mossa chiamata in inglese "bagging" che è stata eliminata dall'update 3.0.0.

Di cosa si tratta? In pratica, un giocatore inizia la gara stando fermo o guidando all'indietro, con l'obiettivo di rimanere ultimo rapidamente e recuperare subito una serie di oggetti d'attacco molto potenti (Mario Kart dà oggetti migliori a chi è nelle ultime posizioni). In questo modo, si usano quegli oggetti per recuperare tante posizioni all'ultimo secondo e vincere la gara. È una strategia rischiosa e non sempre ha effetto, ma in ogni caso non è affatto amata dai giocatori onesti.

Ora, l'update 3.0.0 l'ha eliminata, in quanto Mario Kart 8 Deluxe non darà più oggetti potenti ai guidatori che stanno fermi o che guidano al contrario. Va detto che la correzione ha richiesto molto tempo a Nintendo, visto che la strategia veniva usata sin dal lancio, ovvero sei anni fa.