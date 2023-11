Mario Kart 8 Deluxe: un trailer svela la data di uscita del DLC finale del Pass Percorsi Aggiuntivi

Come i precedenti DLC, il Pacchetto 6 andrà a introdurre 8 nuovi circuiti provenienti dai precedenti giochi della serie, nonché quattro personaggi giocabili. Nello specifico:

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al Pacchetto 6 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe , svelando che la data di uscita dell'ultimo DLC in programma per il gioco di corse su Kart è fissata al 9 novembre .

Si conclude il supporto massiccio per Mario Kart 8 Deluxe

Come accennato in apertura, il Pacchetto 6 andrà a concludere la corposa iniezione di nuovi contenuti del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, che da marzo dello scorso anno ha introdotto un totale di ben 48 piste aggiuntive, per la gioia della community tutt'ora attivissima, nonostante il gioco sia uscito su Nintendo Switch nel 2017.

Vi ricordiamo che il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe è acquistabile al prezzo di 24,99 euro. Inoltre è incluso nell'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo e dunque gli iscritti possono accedervi senza costi aggiuntivi. Il prezzo dell'abbonamento è di 39,99 euro per 12 mesi a utente o di 69,99 euro per il piano familiare da 12 mesi.