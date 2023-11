Starfield: la patch con DLSS arriva in beta su Steam la prossima settimana, presto anche l'FSR 3

Tramite un post su X | Twitter, Bethesda ha annunciato che il tanto atteso aggiornamento della versione PC di Starfield con il supporto al DLSS di NVIDIA e altre gradite novità sarà disponibile dalla prossima settimana su Steam Beta, con indicazioni più precise che verranno svelate presto.

Annunciato originariamente per il mese di settembre, l'update introdurrà il DLSS con frame generation, un menu di calibrazione dell'HDR, opzioni per regolare luminosità e contrasto, il supporto al formato 32:9 Ultrawide per i monitor e il comando dell'azione "Mangia". Parliamo di elementi chiesti a gran voce dalla community di Starfield fin dal lancio e a quanto pare l'attesa è ormai giunta al termine.

Inizialmente tale modifiche saranno disponibili in beta solo per la versione PC acquistabile su Steam. Una volta testata a dovere la stabilità e ottenuti i feedback dei giocatori, la patch sarà disponibile in via ufficiale, anche per chi ha acquistato Starfield su Microsoft Store o ci sta giocando sfruttando il servizio PC Game Pass.

Se siete interessati, potrete attivare gli aggiornamenti di Steam Beta per Starfield, accedendo alla vostra Libreria. Da qui cliccate con il tasto destro del mouse sul titolo del gioco e selezionate "Proprietà". Dopodiché andate su "Beta" e nella casella "Partecipazione alla beta" scegliete di ricevere aggiornamenti in fase di testing. Nota: al momento è disponibile solo la voce "Nessuna".