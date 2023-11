The Day Before: data di uscita in early access annunciata, è stato rinviato di alcune settimane

Come promesso in precedenza dagli sviluppatori di Fntastic, poche ore fa è arrivato il trailer finale di The Day Before. Quello che invece i giocatori non si aspettavano è stato l'annuncio di un rinvio della data di uscita su PC. Il debutto, in precedenza programmato per il 10 novembre, è stato posticipato al 7 dicembre 2023.

Non solo, un'altra novità inattesa è che al lancio The Day Before sarà disponibile in Accesso anticipato al prezzo di 39,99 euro, anziché 49,99 euro. La pagina Steam è di nuovo attiva e potrete raggiungerla a questo indirizzo.

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S invece al momento non hanno una data di uscita precisa, ma stando alle parole degli sviluppatori arriveranno in concomitanza con il gioco completo.

"Sarà un Early Access su Steam, poiché questo è il nostro primo grande gioco e potrebbero verificarsi degli imprevisti", ha dichiarato Fntastic. "La pubblicazione della versione completa avverrà quando saremo certi che questa sia la migliore versione del gioco possibile, e crediamo che il feedback e il coinvolgimento dei giocatori contribuiranno notevolmente al raggiungimento di questo obiettivo."