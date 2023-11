One Punch-Man: il cosplay di Fubuki di katykatcupcake ha un fascino incredibile

La trasposizione animata di One-Punch Man ha conquistato il pubblico grazie al suo protagonista bizzarro e una schiera di personaggi variegati e carismatici. In attesa della Stagione 3 dell'anime, katykatcupcake ci mostra un cosplay di Fubuki davvero ricco di fascino.

Fubuki è un'eroina professionista, nota anche con i soprannomi "Tempesta" e "Blizzard of Hell". Fa parte degli eroi di classe B, ma potrebbe benissimo competere con quelli del rango superiore se non fosse che ha preferito restare nel livello più basso, dove sfrutta tutti i benefici dell'essere la prima in classifica. I suoi formidabili poteri da esper le consentono di generare dei forti tornado, volare e creare delle barriere psichiche per difendere sé stessa e gli alleati. Sono solo inferiori a quelli di Tatsumaki, la più forte esper del mondo e, guarda caso, sorella maggiore di Fubuki.

Katykatcupcake ci propone un cosplay di Fubuki davvero ben riuscito e caratterizzato da un vestiario un po' diverso dal solito, in questo caso un abito da sera nero elegante e sensuale, senza tralasciare alcuni dettagli caratteristici del personaggio come la pelliccia bianca appoggiata sulle spalle e la colonna di perle intorno al collo.