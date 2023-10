One Piece: il cosplay di Nami da daisy_cosplay è davvero eccezionale

C'è ancora più entusiasmo intorno a One Piece grazie allo straordinario, e per certi versi inatteso, successo della serie Netflix, che ha il merito anche di aver fatto conoscere l'opera del sensei Eiichiro Oda a un pubblico nuovo. Come un effetto a catena, la ciurma di Cappello di Paglia recente è molto popolare anche su Instagram, dove non è affatto difficile incappare in qualche cosplay di ottima fattura. Uno dei migliore è senza dubbio il cosplay di Nami realizzato dall'italiana daisiy_cosplay, che vi proponiamo di seguito.

Nel corso della serie Nami cambia spesso look tra un arco narrativo e l'altro, con la cosplayer italiana che ci propone una rappresentazione molto classica del personaggio, ma sempre molto apprezzata, caratterizzata dall'accoppiata jeans e bikini e l'immancabile folta chioma pel di carota. Il risultato come possiamo vedere dagli scatti qui sotto è ottimo e denota una grande cura per i particolari.