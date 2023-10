Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di soryu_geggy_cosplay è un classico senza tempo

Dragon Ball è un'opera praticamente immortale, che tutt'oggi riscuote grande successo nonostante siano passati quasi quarant'anni dal debutto nel Sol Levante. Merito anche delle nuove serie animate e dei videogiochi realizzati da Bandai Namco, che mantengono viva la fiamma della passione. Per ingannare l'attesa che ci separa dalla nuova serie animata Dragon Ball Daima e il picchiaduro Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, vediamo il cosplay di Bunny Bulma realizzato dall'italiana soryu_geggy_cosplay.

Non servono grandi presentazioni per Bulma, dato che si tratta di una dei personaggi centrali dell'opera di Akira Toriyama e in generale uno dei più conosciuti nel panorama di anime e manga. La versione in costume da coniglietta si è vista solo per brevi tratti nell'anime eppure è entrata nell'immaginario comune ed è diventata un classico per i fan, che oggi vediamo riproposto da soryu_geggy_cosplay tramite un cosplay semplice ma sicuramente di grande impatto.