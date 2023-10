PS5: il segreto dietro il successo delle esclusive? Il focus sulla qualità, per Eric Lempel di Sony

I PlayStation Studios godono indubbiamente di ottima reputazione e negli anni hanno sfornato un buon numero di esclusive che hanno saputo conquistare sia la critica che il pubblico, con qualche sparuta eccezione. Stando Eric Lempel, Senior VP e boss della divisione Global Marketing di SIE, il segreto dietro questo successo è dovuto alla grande attenzione e impegno della compagnia nell'assicurare standard qualitativi elevati delle sue produzioni interne.

Nel corso di un'intervista con Barron's, a Lempel è stato chiesto di commentare sulla nomea che PlayStation si è costruita nel corso degli anni di pubblicare giochi di ottima qualità incentrati sulla narrativa. Nella sua risposta, il dirigente ha riconosciuto che la compagnia è fortunata ad avere studi che pubblicano giochi eccellenti, spiegando che tale risultato viene raggiunto anche grazie agli sforzi da parte di Sony nel gestire ogni singolo progetto e studio e assicurare che i team abbiano tutti gli strumenti necessari per dare vita alla loro visione nel miglior modo possibile.

"Dipende dal modo in cui gestiamo gli studi e ogni singolo gioco. Il nostro focus è sulla qualità. È la cosa più importante. Rappresenta PlayStation. Siamo orgogliosi della qualità di questi titoli.", ha detto Lempel.

"In alcuni casi, dietro le quinte, facciamo molto per assicurarci che gli studi abbiano tutto il necessario per produrre un gioco di qualità".