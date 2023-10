Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, abbiamo provato il remake di un grande classico

Quando Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord fu pubblicato nel 1981, sul mercato c'erano già diversi giochi di ruolo, anche se reperirli non era semplicissimo considerando che spesso avevano una distribuzione tutt'altro che capillare. In particolare meritano di essere citati: Dunjonquest: Temple of Apshai di Jim Connelley, Jon Freeman e Jeff Johnson; Akalabeth: World of Doom di Richard Garriott e Rogue di Michael Toy e Glen Wichman, tutti titoli che a loro modo hanno iniziato a dettare quelli che poi sarebbero diventati i canoni del genere. Wizardry però fece anche altro: fu un grande successo commerciale, in proporzione con quello che poteva considerarsi un successo nel mondo dei videogiochi per computer nei primi anni '80. Lo fu al punto da superare i confini degli Stati Uniti e diffondersi anche in Europa e, soprattutto, in Giappone, dove ispirò non poco gli autori locali e dove è possibile rintracciarne alcuni elementi nel genere dei JRPG, che in qualche modo aiutò a fondare. Non per niente la serie Wizardry è sopravvissutata soprattutto in oriente, dove sono continuati a uscire nuovi capitoli. Insomma, stiamo parlando di un titolo importantissimo per la storia del medium, tanto che abbiamo provato la versione in accesso anticipato del remake di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord investiti da una certa ansia, mitigata solo dal fatto che dello sviluppo si è occupata Digital Eclipse , software house specializzata nel recupero e nella valorizzazione dei classici del passato, di cui recentemente abbiamo potuto ammirare il docu-videogioco The Making of Karateka .

Era il 1978 quando due compagni d'università, Andrew Greenberg e Robert Woodhead, decisero di sviluppare il loro gioco di ruolo elettronico, ispirati dai titoli che avevano potuto giocare sui terminali PLATO della loro facoltà. In particolare rimasero affascinati da Oubliette, che presero a modello. Lo sviluppo procedette abbastanza spedito. L'intenzione era quella di pubblicare il gioco su Apple II , all'epoca il computer casalingo più diffuso negli Stati Uniti, ma c'era un problema: per scrivere il codice avevano usato il linguaggio Pascal. Apple II ancora non lo supportava, così dovettero aspettare per la pubblicazione. Nel frattempo rifinirono il gioco più che poterono, svilupparono un sistema di party , il primo della storia dei videogiochi, e aggiunsero tanti di quegli elementi da creare quello che probabilmente era il gioco più complesso di allora.

Un classico senza tempo

È possibile richiamare la grafica dell'originale

Chiariamo subito un punto: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord di Digital Eclips è più o meno lo stesso gioco di quarant'anni fa. La grafica è stata rifatta e ora è completamente 3D, ci sono stati moltissimi miglioramenti nella qualità della vita dell'utente, che aiutano a entrare più rapidamente nell'esperienza, senza gli intoppi tipici delle interfacce d'epoca, e ci sono delle caratteristiche aggiuntive, come l'introduzione della classica minimappa, o quella dei ritratti personalizzabili per il party, che sono ben gradite e non snaturano in alcun modo l'esperienza originale. Per il resto, però, il gioco è quello che era, tanto che mentre si esplorano gli intricatissimi dungeon che lo compongono, sullo schermo viene visualizzata la grafica originale. Anche la maggior parte dei sistemi principali sono rimasti invariati, al punto che qualcuno potrebbe trovare il tutto fin troppo ostico. Ma andiamo con ordine.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord è molto diverso dai giochi di ruolo contemporanei. Ad esempio la storia è ridotta all'osso e possiamo riassumerla in: sconfiggete Werdna per prendergli un potente amuleto. Il mondo stesso, un villaggio fantasy medievale, viene usato sostanzialmente come un grosso menù attraverso cui gestire il party. Fuori dal dungeon, infatti, possiamo acquistare nuovo equipaggiamento in un negozio, ridistribuire quello posseduto tra i membri del party, assoldare nuove leve nel caso in cui le vecchie siano state spazzate via nel dungeon, curare i feriti al tempio, addestrarli e così via. Non ci sono missioni da ottenere o personaggi con cui parlare. Tutto ciò che bisogna fare è prepararsi al meglio per affrontare il dungeon di Werdna, che non è proprio un luogo piacevolissimo da visitare.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord ha una grafica completamente rifatta

Come l'originale, anche il remake di Wizardry è un'esperienza davvero particolare e claustrofobica, con il giocatore che deve riuscire a raggiungere la fine dei dieci livelli da cui è composto il dungeon con pochissimi aiuti e reiterando più volte l'avventura, considerando la difficoltà elevatissima (in particolare dal terzo livello del dungeon in poi), tra oscuri puzzle e combattimenti letali. Ad esempio, quando un personaggio muore, non può essere resuscitato nel dungeon, ma va trascinato all'esterno e affidato alle cure del tempio. Nel caso in cui a essere sterminato sia l'intero party, la soluzione è quella di crearne uno nuovo e provare a recuperare il vecchio per portarlo al tempio (sempre che ne valga la pena). Insomma, in Wizardry la morte è morte e c'è poco che si possa fare. Da ciò deriva l'atteggiamento del giocatore verso l'avventura, ossia il suo imparare a gestire i rischi, tornando sui suoi passi in caso di combattimenti finiti male (niente portali, bisogna camminare) o risorse da spendere per migliorare il gruppo.