Baldur's Gate 3: South Park scherza sul trasferimento dei salvataggi e Larian risponde

Come spesso accade ai giochi che si distinguono per popolarità all'interno della community, anche Baldur's Gate 3 ha avuto la sua immancabile citazione all'interno di South Park, con una battuta sul trasferimento dei salvataggi che però ha spinto a una pronta risposta da parte di Larian Studios.

Nell'ultima puntata della lunga serie animata, intitolata South Park: Joining the Panderverse, c'è una menzione al gioco con Stan che riferisce "i salvataggi non si trasferiscono nemmeno tra PC e PS5, perché dovrebbero passare da un universo all'altro?"

La questione ovviamente ha a che fare con le assurde storie narrate nel nuovo episodio, ma il riferimento a Baldur's Gate 3 contiene in effetti una inesattezza, che ha spinto Larian a rispondere per le rime, dimostrando ancora una vota come il team sia particolarmente attivo sul piano della comunicazione social.